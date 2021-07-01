Летающий автомобиль Aircar совершил первый полет

Он пролетел 80 км между двумя международными аэропортами: из словацкого города Нитра в Братиславу. Транспортным средством управлял конструктор Штефан Клейн. У него ушло 25 минут, чтобы добраться из одного города в другой, что в три раза быстрее, чем по дороге.

Как отметил инженер, преобразование самолета в автомобиль занимает около двух с половиной минут. Транспортное средство способно пролететь около одной тысячи километров со скоростью до 170 километров в час.

В прошлом году воронежская компания Scienex опубликовала первые изображения своего летающего автомобиля Flyter. Он способен взлетать и приземляться вертикально.

