В Воронеже представили первые изображения летающего автомобиля

Новый автомобиль, который эксперты уже называют «батоном» из-за дизайна, способен взлетать и приземляться вертикально.

«Мы создаем будущее, в котором человек сможет заниматься полезными вещами, а не думать о том, как добраться из пункта А в пункт Б, экономя для него сотни часов жизни в год», — говорится на сайте Scienex.

В планах Scienex выпустить 50 миллионов Flyter, сообщает портал «Колеса.ру». Разработчики предоставляют желающим испытать летающий автомобиль.

Ранее заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин в интервью НСН предположил, насколько возрастет спрос на электрокары у российский автомобилистов.

«Спрос будет диктовать предложение. Если у нас в стране начнется их сборка, это будет натуральным продуктом, то, я думаю, что все эти льготы, которые будут предоставляться автомобилям, будут очень сильно востребованы. Это действительно будет национальная идея, для городов, для людей это надо. Я считаю, что в принципе этот проект будет интересен», - заявил эксперт.

