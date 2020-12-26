В Воронеже представили первые изображения летающего автомобиля
Воронежская компания Scienex на официальном сайте опубликовала первые изображения своего летающего автомобиля Flyter. Планируется, что испытания начнутся весной следующего года.
Летающий автомобиль лишен внешних подвижных частей. Flyter по габаритам можно сравнить с обычным автомобилем, его грузоподъемность 250 килограммов. Новый вид транспорта предназначен для двоих пассажиров, а также багажа. Flyter способен развивать скорость более 100 километров в час, одного заряда достаточно для преодоления 150 километров.
Новый автомобиль, который эксперты уже называют «батоном» из-за дизайна, способен взлетать и приземляться вертикально.
«Мы создаем будущее, в котором человек сможет заниматься полезными вещами, а не думать о том, как добраться из пункта А в пункт Б, экономя для него сотни часов жизни в год», — говорится на сайте Scienex.
В планах Scienex выпустить 50 миллионов Flyter, сообщает портал «Колеса.ру». Разработчики предоставляют желающим испытать летающий автомобиль.
Ранее заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин в интервью НСН предположил, насколько возрастет спрос на электрокары у российский автомобилистов.
«Спрос будет диктовать предложение. Если у нас в стране начнется их сборка, это будет натуральным продуктом, то, я думаю, что все эти льготы, которые будут предоставляться автомобилям, будут очень сильно востребованы. Это действительно будет национальная идея, для городов, для людей это надо. Я считаю, что в принципе этот проект будет интересен», - заявил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,0 млн+29 258 / сут.
Умерли
54 226+567 / сут.
Выздоровели
2,4 млн+28 185 / сут.
- В Воронеже представили первые изображения летающего автомобиля
- МИД России предложил послу США выполнить его новогоднее пожелание
- В НАО объем утечки нефтепродуктов составил около 110 кубометров
- В ГУ МВД и МЧС по Москве опровергли слухи о взрыве около театра в центре столицы
- Российский кабмин ввел запрет госзакупок импортных масок везде, кроме ЕАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru