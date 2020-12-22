Reuters сообщил о запуске Apple собственного автомобиля

Американская корпорация Apple планирует произвести пассажирский автомобиль, сообщает Reuters.

Как ожидается, это произойдет к 2024 году. Транспортное средство будет оснащено «прорывной» технологией батарей, которые существенно снизят нынешние цены на них. Разработка автомобиля от Apple началась еще в 2014 году. Планы Apple пока не разглашаются официально.