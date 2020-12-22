Reuters сообщил о запуске Apple собственного автомобиля

Американская корпорация Apple планирует произвести пассажирский автомобиль, сообщает Reuters.

Как ожидается, это произойдет к 2024 году. Транспортное средство будет оснащено «прорывной» технологией батарей, которые существенно снизят нынешние цены на них. Разработка автомобиля от Apple началась еще в 2014 году. Планы Apple пока не разглашаются официально.

Заправки и плохие дороги. Вечные проблемы российских электрокаров

Напомним, компания «КамАЗ» представила в Москве электромобиль под рабочим названием «Кама-1». Презентация прошла накануне на выставке «Вузпромэкспо-2020». Цена электромобиля составит около одного миллиона рублей. Ожидается, что продажи начнутся в 2021 году. Производитель рассчитывает, что сможет продавать около 20 тысяч машин в год.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: лого apple
ТЕГИ:ТехнологииАвтомобильApple
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры