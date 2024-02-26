Lenovo представила первый в мире ноутбук с прозрачным экраном
Компания Lenovo представила первый в мире ноутбук с прозрачным экраном.
Презентация нового ThinkBook Transparent Display Laptop Concept прошла на выставке Mobile World Congress (MWC) 2024 в Барселоне.
Помимо прозрачного корпуса девайс оснащен сенсорной клавиатурой, которая может быть и графическим планшетом, предлагая художникам и другим творческим личностям новые возможности для реализации их идей.
Кроме того, внедрение искусственного интеллекта позволяет камере распознавать объекты, находящиеся за прозрачным экраном и отображать информацию о них.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в обозримом будущем устройства дополненной реальности могут вытеснить с рынка планшеты. Обозреватель издания Марк Гурман назвал очки Vision Pro компании Apple противоречивыми. При этом он отметил, что устройство, несмотря на все недостатки первого поколения, выглядит как реальный девайс из будущего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru