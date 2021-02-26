Российские ученые обнаружили новый способ лечения коронавируса

Российские ученые начали исследования работы генного иммунитета при коронавирусе и разработку генотерапевтических препаратов от инфекции.

Эксперты Высшей школы экономики, медицинского университета имени Пирогова, МГУ и клинической больницы имени Филатова выяснили, что генная предрасположенность влияет на тяжесть течения коронавируса у пациентов, отмечает Ura.ru.

Как отметил директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой», сейчас ученые исследуют возможности использования генных особенностей клеток при лечении COVID-19.

По словам специалиста, научный поиск нацелен на определение принципов работы специфического иммунитета в общем и при коронавирусной инфекции. В дальнейшем эти сведения могут быть использованы для профилактики и лечения инфекционных болезней.

Эксперт уточнил, что генотерапевтические препараты уже появляются, однако при редких заболеваниях эти средства не всегда работают и обеспечивают долгосрочный эффект.

