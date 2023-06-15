ЛДПР представила на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»
ЛДПР представила в рамках Петербургского международного экономического формуа нейросеть «Жириновский», сообщают «Ведомости».
Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что в проекте «сращивается» политика, искусственный интеллект и нейросети.
На презентации сам алгоритм заявил, что он является «первым цифровым учеником Владимира Жириновского», а глава ЛДПР указал, что называть проект можно по-разному.
«Виртуальный Жириновский, кибержириновский, искусственный интеллект Жириновский — можно называть по-разному», — подчеркнул Слуцкий, добавив, что аналогов этому проекту нет.
Ранее в ЛДПР заявили, что базой для нейросети станут более 18 тысяч часов интервью и выступлений основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского за 30 с лишним лет, а её цели и задачи будут исключительно просветительские, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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