ЛДПР представила на ПМЭФ нейросеть «Жириновский»

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что в проекте «сращивается» политика, искусственный интеллект и нейросети.

На презентации сам алгоритм заявил, что он является «первым цифровым учеником Владимира Жириновского», а глава ЛДПР указал, что называть проект можно по-разному.

«Виртуальный Жириновский, кибержириновский, искусственный интеллект Жириновский — можно называть по-разному», — подчеркнул Слуцкий, добавив, что аналогов этому проекту нет.

Ранее в ЛДПР заявили, что базой для нейросети станут более 18 тысяч часов интервью и выступлений основателя и первого лидера партии Владимира Жириновского за 30 с лишним лет, а её цели и задачи будут исключительно просветительские, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

