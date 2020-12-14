Крымская вакцина от COVID-19 привела к образованию специфических антител

Кроме того, Оберемок сообщил, что крымские ученые пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела. В результате выяснилось, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации (формирование комплекса антиген-антитело), передает РИА Новости.

Вирусолог добавил, что до конца испытаний говорить об эффективности разработанной вакцины рано.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» предположительно будет защищать человека от заражения на протяжении двух лет, сообщает телеканал «360».

