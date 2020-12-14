Крымская вакцина от COVID-19 привела к образованию специфических антител

Крымская вакцина против коронавируса образовала специфические антитела у животных. Об этом заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок.

Ученые КФУ испытывают сейчас препарат на кроликах и мышах.

«Мы видим формирование специфических антител у кроликов на две конструкции нашей вакцины. На одну – очень хорошо, на вторую – немного слабее», - сказал он.

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Кроме того, Оберемок сообщил, что крымские ученые пошли от обратного: взяли биоматериал людей, зараженных коронавирусом, добавили к сыворотке кроликов, в которой на введенные конструкции вакцины должны были сформироваться антитела. В результате выяснилось, что в некоторых случаях (примерно в одном из шести) идет реакция преципитации (формирование комплекса антиген-антитело), передает РИА Новости.

Вирусолог добавил, что до конца испытаний говорить об эффективности разработанной вакцины рано.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина против коронавируса «Спутник V» предположительно будет защищать человека от заражения на протяжении двух лет, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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