«Космос и оборонка»: Названы сферы, где могут применять суперкомпьютер МГУ

«Мощность важна не сама по себе, а для применения к сложным задачам, где сложная математика, огромные объемы данных… Это такие задачи, как прогнозирование погоды, когда нужно тысячи факторов учесть. В оборонке это востребовано, что для нас становится все более актуальным. Сложные задачи для суперкомпьютеров также связаны с космонавтикой», - сказал Комлев.

В свою очередь доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в интервью НСН заявил, что подобных суперкомпьютеров в мире не так много. Он выразил уверенность, что Россия войдет в пятерку лидеров в этой сфере.

«400 петафлопс – это не такое уж и большое значение. В прошлом году уже были экзофлопсы, запустили такие суперкомпьютеры. При этом суперкомпьютеров не так уж и много в мире: есть у китайцев, американцев. Россия, наверное, войдет в пятерку лидеров», - добавил Тимошенко.

Ранее, в июле, технологический холдинг G42 из Абу-Даби представил суперкомпьютер под названием Condor Galaxy-1 (CG-1). Он обладает производительностью в четыре экзофлопса, передает «Радиоточка НСН».

