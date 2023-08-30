«Космос и оборонка»: Названы сферы, где могут применять суперкомпьютер МГУ
Суперкомпьютеры применяют для решения сложных задач с огромным объемом данных, отметил в эфире НСН Николай Комлев.
Новый суперкомпьютер МГУ мощностью 400 петафлопс мог бы решать задачи в сферах оборонной промышленности, космонавтики и прогнозирования погоды, рассказал исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в интервью НСН.
Накануне ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что университет откроет 1 сентября новый суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс. Он отметил, что задачи, которые будут решаться с помощью системы, будут в основном связаны с развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Николай Комлев отметил, что суперкомпьютер может применяться и в других сферах.
«Мощность важна не сама по себе, а для применения к сложным задачам, где сложная математика, огромные объемы данных… Это такие задачи, как прогнозирование погоды, когда нужно тысячи факторов учесть. В оборонке это востребовано, что для нас становится все более актуальным. Сложные задачи для суперкомпьютеров также связаны с космонавтикой», - сказал Комлев.
В свою очередь доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в интервью НСН заявил, что подобных суперкомпьютеров в мире не так много. Он выразил уверенность, что Россия войдет в пятерку лидеров в этой сфере.
«400 петафлопс – это не такое уж и большое значение. В прошлом году уже были экзофлопсы, запустили такие суперкомпьютеры. При этом суперкомпьютеров не так уж и много в мире: есть у китайцев, американцев. Россия, наверное, войдет в пятерку лидеров», - добавил Тимошенко.
Ранее, в июле, технологический холдинг G42 из Абу-Даби представил суперкомпьютер под названием Condor Galaxy-1 (CG-1). Он обладает производительностью в четыре экзофлопса, передает «Радиоточка НСН».
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