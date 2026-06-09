Космический провал? Куда пропал российский спутник от «Бюро 1440»
Если аппарат не вышел на рабочую орбиту, то он неизбежно упадет на Землю, заявил НСН Иван Моисеев.
Проект запуска ряда спутников в космос можно считать провальным, если они не вышли на рабочую орбиту, но пока подтверждений или опровержений этому нет, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из 16 первых серийных спутников, запущенных на орбиту 23 марта 2026 года, следует из данных сайтов для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org. Моисеев объяснил, что могло произойти в космосе.
«Процесс выглядит так: ракета-носитель выводит спутники на опорную орбиту, это не рабочая траектория. До нее спутники добираются на своих двигателях. После вывода на базовую орбиту не было никаких сообщений о судьбе этих спутников, кроме сообщений западных наблюдателей о том, что они не переходят на рабочую орбиту. Эти сообщения не проверены. Если они останутся на опорной орбите, то они могут вернуться на рабочих курс только в течение нескольких месяцев, поскольку потом они войдут в атмосферу и сгорят из-за трения. По всей видимости, здесь не сработали двигатели после отделения от ракеты-носителя. В таком случае, это провал миссии, так как они должны были работать несколько лет, но они даже не вышли на рабочую орбиту. Однако это только предположения, официальной информации на этот счет нет», — указал он.
Ранее Моисеев объяснил НСН, почему в России не торопятся лететь на Луну
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