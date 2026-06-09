Проект запуска ряда спутников в космос можно считать провальным, если они не вышли на рабочую орбиту, но пока подтверждений или опровержений этому нет, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.



Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из 16 первых серийных спутников, запущенных на орбиту 23 марта 2026 года, следует из данных сайтов для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org. Моисеев объяснил, что могло произойти в космосе.