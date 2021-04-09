Космический корабль «Ю. А. Гагарин» вышел на орбиту

Российский корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя космонавтами на борту, запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», выведен на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию, передает РИА Новости.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки Байконура, сам Гагарин в свое время взлетал с первой, но она сейчас на консервации и ждет реконструкции.

Корабль причалит к МКС, по расчетам, в 14:07 по мск.

Как сообщалось ранее, «Союз-2.1а» доставит на МКС россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая.

Ранее российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции, нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». По рекомендации наземных специалистов их уже заделали герметиком.

