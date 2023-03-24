Корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября
Российский пилотируемый корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября, говорится в заявлении пресс-службы «Роскосмоса».
В составе космонавтов будут Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара. Вернется корабль через 12 дней с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио.
Также отмечается, что 24 мая и 23 августа ожидаются запуски грузовых кораблей «Прогресс МС-23» и «Прогресс МС-24».
Ранее советский космонавт Александр Александров рассказал, когда состоится полет человека на Марс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Посол РФ в Британии: Лондон не откажется от поставок снарядов с ураном Киеву
- Корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября
- Под Артемовском убили воевавшего за ВСУ французского наемника
- СК завел уголовное дело против плюнувшей в Вечный огонь девушки
- У Цукерберга родился третий ребенок
- Экс-замглавы управления ФСИН уволили за злоупотребление полномочиями
- IKEA продала последнюю фабрику в России
- Над Черным морем заметили самолет-разведчик и истребители НАТО
- Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М
- ЮАР не будет исполнять ордер МУС на арест Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru