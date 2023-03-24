Корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября

Российский пилотируемый корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября, говорится в заявлении пресс-службы «Роскосмоса».

СМИ: хакеры украли у Илона Маска чертежи космических кораблей

В составе космонавтов будут Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт НАСА Лорал О'Хара. Вернется корабль через 12 дней с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио.

Также отмечается, что 24 мая и 23 августа ожидаются запуски грузовых кораблей «Прогресс МС-23» и «Прогресс МС-24».

Ранее советский космонавт Александр Александров рассказал, когда состоится полет человека на Марс.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:МКСКосмос

Горячие новости

Все новости

партнеры