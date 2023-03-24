Космонавт рассказал, когда состоится полет человека на Марс

Создание космической техники, которая могла бы отправить человека к Луне, ведется медленными темпами, а значит, пилотируемый полет на Марс состоится не раньше, чем через 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на советского космонавта Александра Александрова.

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Он опирается на тот факт, как идут работы по созданию ракет-носителей, с помощью которых можно было бы совершить пилотируемый полет к Красной планете. Александров считает, что при появлении ракет тяжелого класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с водородной ступенью, организовать такой полет можно без проблем.

Ранее миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship может в пределах пяти лет осуществить непилотируемый полет к Марсу.

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ФОТО: YONHAP/EPA
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