СМИ: хакеры украли у Илона Маска чертежи космических кораблей
Группа хакеров LockBit заявила, что взломала серверы компании Maximum Industries, которая является партнёром фирмы Илона Маска SpaceX, пишет The Register.
Как сообщает издание, киберпреступники украли более трёх тысяч уникальных разработок, в том числе чертежи и наброски деталей для космических кораблей.
Хакеры потребовали выкуп, пообещав в противном случае опубликовать похищенные данные 20 марта и продать данные на аукционе. Какую сумму желают получить LockBit не уточняется.
Авторы The Register отметили, что похищенные документы могут оказаться бесполезными, так как потенциальным покупателям ещё предстоит превратить чертежи в реальные детали, избежав при этом патентных разбирательств.
Ранее хакеры LockBit, взломавшая Королевскую почту Великобритании, потребовала от ведомства почти 80 млн долларов в качестве «выкупа», сообщает RT.
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