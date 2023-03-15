СМИ: хакеры украли у Илона Маска чертежи космических кораблей

Группа хакеров LockBit заявила, что взломала серверы компании Maximum Industries, которая является партнёром фирмы Илона Маска SpaceX, пишет The Register.

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Как сообщает издание, киберпреступники украли более трёх тысяч уникальных разработок, в том числе чертежи и наброски деталей для космических кораблей.

Хакеры потребовали выкуп, пообещав в противном случае опубликовать похищенные данные 20 марта и продать данные на аукционе. Какую сумму желают получить LockBit не уточняется.

Авторы The Register отметили, что похищенные документы могут оказаться бесполезными, так как потенциальным покупателям ещё предстоит превратить чертежи в реальные детали, избежав при этом патентных разбирательств.

Ранее хакеры LockBit, взломавшая Королевскую почту Великобритании, потребовала от ведомства почти 80 млн долларов в качестве «выкупа», сообщает RT.

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ТЕГИ:ХакерыКиберпреступностьИлон Маск
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