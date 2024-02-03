Компания-разработчик опровергла запуск ChatGPT на «Госуслугах»

В качестве аргумента OpenAI сослалась на официальный список почти 190 стран, где ChatGPT доступен, при этом Россия в него не входит.

«ChatGPT недоступен в России», – цитирует ТАСС представителя OpenAI.



По данным Минцифры России,ассистентом портала Госуслуг на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) станет робот «Макс».

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева сообщило, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать ChatGPT на «Госуслугах» для консультации пользователей.



