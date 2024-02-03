Компания-разработчик опровергла запуск ChatGPT на «Госуслугах»
Чат-бот ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, в России не доступен. Так представители компании-разработчика прокомментировали информацию о том, что его могут запустить на портале «Госуслуги», передает ТАСС.
В качестве аргумента OpenAI сослалась на официальный список почти 190 стран, где ChatGPT доступен, при этом Россия в него не входит.
«ChatGPT недоступен в России», – цитирует ТАСС представителя OpenAI.
По данным Минцифры России,ассистентом портала Госуслуг на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) станет робот «Макс».
Ранее РИА Новости со ссылкой на главу министерства Максута Шадаева сообщило, что Минцифры РФ в этом году планирует начать использовать ChatGPT на «Госуслугах» для консультации пользователей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компания-разработчик опровергла запуск ChatGPT на «Госуслугах»
- СМИ: Нападавшим на прохожих в Санкт-Петербурге блогерам предъявили новое обвинение
- Минэнерго Украины заявило о сбое в работе объекта генерации электроэнергии
- Берег турецкий. Россияне выбрали главное направление для путешествий в 2024 году
- Минобороны Сирии: Из-за ударов США погибли мирные жители и военные
- Руководитель Mercedes Вольф прокомментировал уход Хэмилтона в Ferrari
- Отстыковку Crew Dragon от МКС перенесли из-за неблагоприятных условий
- Новая версия приложения Сбера для iOS недоступна в App Store
- В центре Афин сработало взрывное устройство
- Маск: Отзыв Tesla предполагает замену нескольких пикселей на экране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru