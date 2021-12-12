Комету Леонарда можно наблюдать в темное время до середины декабря
Комету Леонарда можно наблюдать невооруженным глазом до середины декабря. Небесное тело достигло максимального сближения с Землей, 12 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«До середины декабря наблюдать комету Леонарда можно будет в вечерних сумерках. Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода Солнца и по утрам с 05:00 или с 06:00 мск и до восхода Солнца. Луна не будет мешать наблюдениям кометы во время ее утренней видимости», - рассказали в планетарии.
Сейчас комета Леонарда находится в 35 млн км от нашей планеты - наблюдать ее можно в созвездии Змееносец.
«Согласно прогнозам, к середине месяца ее яркость будет достигать +4m при максимальном сближении с Землей и, возможно, достигнет +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния (увеличения яркости пылевого хвоста), и комета превратится в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом», - пояснили эксперты.
Ранее стало известно, что комета огромных размеров вторглась в Солнечную систему и приближается к звезде, сообщает «РЕН ТВ». Ее диаметр составляет 150 километров. Ученые назвали комету C/2014 UN271. Комета достигнет ближайшей точки с Солнцем в январе 2031 года.
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