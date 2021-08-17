Россиян предупредили о летящем к Земле опасном астероиде

Астероид 2016 AJ193 из класса потенциально опасных приблизится к Земле 21 августа, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Отмечается, что астероид диаметром 1,4 километра приблизится на максимально близкое расстояние в 3,4 миллиона километров.

При этом в класс опасных астероидов включаются те, что могут приближаться ближе чем на 7,5 миллиона километров.

Человечество знает о 40 процентах крупных и сближающихся с Землей астероидов и комет, притом сегодня известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

