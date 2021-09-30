Огромная комета направляется к Солнцу

Комета огромных размеров вторглась в Солнечную систему и приближается к звезде, сообщает «РЕН ТВ».

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Ее диаметр составляет 150 километров, что в 6,5 раз больше астероида Пандора или Фобоса — спутника Марса. Объект прилетел из облака Оорта – сферической области у внешнего края Солнечной системы. Ученые назвали комету C/2014 UN271. Специалисты заметили на небесном теле кратковременную вспышку. Комета достигнет ближайшей точки с Солнцем в январе 2031 года.

Отмечается, что орбиты Земли она не заденет, однако затронет траекторию движения Сатурна. За небесным телом наблюдают всего три месяца.

Человечество знает о 40 процентах крупных и сближающихся с Землей астероидов и комет, притом сегодня известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

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ФОТО: pixabay.com
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