Огромная комета направляется к Солнцу

Ее диаметр составляет 150 километров, что в 6,5 раз больше астероида Пандора или Фобоса — спутника Марса. Объект прилетел из облака Оорта – сферической области у внешнего края Солнечной системы. Ученые назвали комету C/2014 UN271. Специалисты заметили на небесном теле кратковременную вспышку. Комета достигнет ближайшей точки с Солнцем в январе 2031 года.

Отмечается, что орбиты Земли она не заденет, однако затронет траекторию движения Сатурна. За небесным телом наблюдают всего три месяца.

Человечество знает о 40 процентах крупных и сближающихся с Землей астероидов и комет, притом сегодня известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

