Хинштейн рассказал о последствиях запрета криптовалют

По его мнению, запреты в отношении криптовалют неэффективны и приведут только к развитию теневого рынка. Вместо этого следует найти способы регулирования этого рынка, учитывая его инновационный потенциал.

Депутат напомнил об утверждённой вице-премьером Дмитрием Чернышенко «дорожной карте» по криптовалютам, предусматривающей их регулирование.

«Дорожная карта, разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, вполне может стать основой для формирования нормативной базы в этой области», – заключил Хинштейн.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против запрета криптовалют в стране, отметив, что необходимо ввести регулирование рынка цифровых активов, сообщает RT.

