Хинштейн рассказал о последствиях запрета криптовалют
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что необходимо исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества.
По его мнению, запреты в отношении криптовалют неэффективны и приведут только к развитию теневого рынка. Вместо этого следует найти способы регулирования этого рынка, учитывая его инновационный потенциал.
Депутат напомнил об утверждённой вице-премьером Дмитрием Чернышенко «дорожной карте» по криптовалютам, предусматривающей их регулирование.
«Дорожная карта, разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, вполне может стать основой для формирования нормативной базы в этой области», – заключил Хинштейн.
Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков выступил против запрета криптовалют в стране, отметив, что необходимо ввести регулирование рынка цифровых активов, сообщает RT.
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