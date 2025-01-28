Китайский аналог ChatGPT обрушил американский рынок ценных бумаг

Суммарные потери рыночной капитализации компаний в моменте превысили $1 трлн. Это произошло из-за китайской компании DeepSeek, которая выпустила новую модель искусственного интеллекта. В компании заявили, что ее чат-бот не проигрывает западным аналогам по ключевым характеристикам, а главное — дешевле в разработке и работает на менее продвинутых микрочипах.

Это может существенно изменить расстановку сил в технологическом секторе.

Китай хочет создать «совершенный» искусственный интеллект, который превосходит человека, и опережает в этой гонке США, объяснил в интервью НСН разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый.

