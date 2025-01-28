Китайский аналог ChatGPT обрушил американский рынок ценных бумаг
Акции производителей микрочипов из США и Европы на торгах 27 января потеряли в цене 12–19%, сообщает «Коммерсант».
Суммарные потери рыночной капитализации компаний в моменте превысили $1 трлн. Это произошло из-за китайской компании DeepSeek, которая выпустила новую модель искусственного интеллекта. В компании заявили, что ее чат-бот не проигрывает западным аналогам по ключевым характеристикам, а главное — дешевле в разработке и работает на менее продвинутых микрочипах.
Это может существенно изменить расстановку сил в технологическом секторе.
Китай хочет создать «совершенный» искусственный интеллект, который превосходит человека, и опережает в этой гонке США, объяснил в интервью НСН разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru