Китайские врачи вживили в человека «чип трезвости»

Уточняется, что специальное устройство содержит миниатюрные гранулы с гидрохлоридом налтрексона. Это лекарство подавляет психологическую тягу к спиртному. Оно выделяется внутри организма в моменты, когда у пациента появляется желание выпить.

На такой эксперимент согласился 40-летний житель Китая. Он заявил, что алкоголь разрушил его жизнь. По его словам, он стал раздражительным, ссорился с семьей и причинял им боль и страдания. Отмечается, что он употреблял спиртное более 20 лет, а в последнее время пил каждый день.

О результатах испытания пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что известный врач и телеведущий Александр Мясников признался, что уже на протяжении 50 лет ежедневно употребляет алкоголь, напоминает НСН.

