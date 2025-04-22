Китайские врачи вживили в человека «чип трезвости»
Китайские врачи внедрили в тело мужчине чип с препаратом, который убивает тягу к алкоголю, сообщает China Daily.
Уточняется, что специальное устройство содержит миниатюрные гранулы с гидрохлоридом налтрексона. Это лекарство подавляет психологическую тягу к спиртному. Оно выделяется внутри организма в моменты, когда у пациента появляется желание выпить.
На такой эксперимент согласился 40-летний житель Китая. Он заявил, что алкоголь разрушил его жизнь. По его словам, он стал раздражительным, ссорился с семьей и причинял им боль и страдания. Отмечается, что он употреблял спиртное более 20 лет, а в последнее время пил каждый день.
О результатах испытания пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что известный врач и телеведущий Александр Мясников признался, что уже на протяжении 50 лет ежедневно употребляет алкоголь, напоминает НСН.
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