Китайские ученые восстановили базу данных о случаях COVID-19 в Ухане

Ученые из Китая снова опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID, в этот раз в китайской базе данных. Об этом пишет New York Times. Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Он опубликовал информацию, согласно которой из базы данных исчезли геномные последовательности образцов вируса, собранных в китайском городе Ухань в январе и феврале 2020 года у пациентов, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на коронавирус. Газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление Национальных институтов здравоохранения (NIH) сообщила, что ранние образцы коронавируса были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны.

Ранее в Китае заподозрили утечку опасного вируса из лаборатории в США. Журналисты китайской газеты «Жэньминь жибао» посчитали подозрительным закрытие американской секретной лаборатории Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее.







