В Китае заподозрили утечку опасного вируса из лаборатории в США
Журналисты китайской газеты «Жэньминь жибао» посчитали подозрительным закрытие американской секретной лаборатории Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее.
В сентябре 2019 года стало известно о растущем числе случаев «пневмонии, связанной с электронными сигаретами» в штате Мэриленд, где располагается биолаборатория. В июле того же года в домах престарелых рядом с Форт-Детриком выявили вспышку респираторного заболевания. Центры по контролю и профилактике заболеваний США тогда приняли решение о прекращении деятельности лаборатории. По данным «Жэньминь жибао», ранее в лаборатории хранились связанные с бактериологическим оружием материалы.
Авторы статьи в китайском издании считают, что причиной закрытия биолаборатории могла быть утечка.
«Однако утечка чего? И в какой степени? Является ли утечка причиной распространения «пневмонии, связанной с электронными сигаретами»? Все детали были скрыты под предлогом "национальной безопасности" и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой», — отмечается в публикации.
Кроме того, газета обратила внимание на заявление американских Национальных институтов здравоохранения о возможном распространении коронавируса в США в декабре 2019 года. В то время как Китай сообщил о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане лишь 31 декабря 2019 года.
Также «Жэньминь жибао» отмечает, что КНР разрешила посетить Уханьский институт вирусологии западным специалистам и представителям СМИ. Однако Вашингтон отказался открыть свою лабораторию и поделиться исходными данными с независимыми «от геополитического влияния США» странами.
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