Казанский университет разработал устройство для высокоскоростной связи в 5G и 6G

Специалисты Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ разработали принципиально новое устройство, совмещающее оптические и радиотехнологии. Это первая компактная система, которая одновременно определяет направление и скорость источника радиосигнала, преобразуя радиоволны в оптические сигналы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

Заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Артем Кузнецов отметил, что разработка открывает новые возможности для развития систем беспроводной связи и навигации. Использование оптических технологий позволяет достигать исключительной точности и скорости при значительном снижении энергопотребления, что особенно важно для технологий 5G и 6G, требующих обработки огромных объемов данных в реальном времени.