Казанский университет разработал устройство для высокоскоростной связи в 5G и 6G

Специалисты Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ разработали принципиально новое устройство, совмещающее оптические и радиотехнологии. Это первая компактная система, которая одновременно определяет направление и скорость источника радиосигнала, преобразуя радиоволны в оптические сигналы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

Заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Артем Кузнецов отметил, что разработка открывает новые возможности для развития систем беспроводной связи и навигации. Использование оптических технологий позволяет достигать исключительной точности и скорости при значительном снижении энергопотребления, что особенно важно для технологий 5G и 6G, требующих обработки огромных объемов данных в реальном времени.

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Созданная учеными система базируется на радиофотонных технологиях и может работать в сверхширокой полосе частот до 40 ГГц. Важным преимуществом новой разработки является ее миниатюризация — переход от дискретных оптоэлектронных компонентов к фотонным интегральным схемам позволит уменьшить габариты и стоимость таких систем.

Система может найти применение в различных областях, включая навигацию морских судов и летательных аппаратов, контроль движения на высокоскоростных железных дорогах, а также в системах беспроводной связи нового поколения и космической отрасли, где критически важны компактность оборудования и высокая скорость обработки данных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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