Собянин: Москва поддержит внедрение новейших методик для лечения онкологии

Московские власти выделили гранты трем городским стационарам для внедрения современных методов лечения пациентов с онкологией. Об этом в своем Telegram-канал написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга», – отметил мэр.

Пн уточнил, что благодаря грантам количество выполненных трансплантаций костного мозга увеличилось в три раза.

Обладателями гранта стали онкобольница Москвы – ГКОБ №1, НПЦ специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого, а также Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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