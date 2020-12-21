Кабмин выделит 65 млрд рублей на ядерную установку для исследований производства тепла
Правительство России выделит на строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора четвертого поколения почти 65 млрд рублей, передает ТАСС слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По словам премьер-министра, новая установка позволит отрабатывать новые технологии производства тепла, электроэнергии и обращения с ядерными отходами.
В начале ноября сообщалось, что в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы не выделены средства на отдельную программу «Росатома» по атомной науке и технологиям. Минфин заложил 24 миллиарда рублей вместо необходимых 339,6 миллиарда. В Минфине полагают, что оплатить исследования можно в рамках других госпрограмм отрасли, которые уже утверждены.
«Росатом» включил в программу исследование в сфере технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, так называемый проект «Прорыв». Его стоимость госкорпорация оценила в 166,5 миллиарда рублей. Еще 75,6 миллиарда предполагалось потратить на экспериментально-стендовую базу.
Направление позволило бы повторно использовать ядерное топливо и сжигать в быстрых реакторах самый распространенный изотоп урана U-238.
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