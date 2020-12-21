Кабмин выделит 65 млрд рублей на ядерную установку для исследований производства тепла

В начале ноября сообщалось, что в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы не выделены средства на отдельную программу «Росатома» по атомной науке и технологиям. Минфин заложил 24 миллиарда рублей вместо необходимых 339,6 миллиарда. В Минфине полагают, что оплатить исследования можно в рамках других госпрограмм отрасли, которые уже утверждены.

«Росатом» включил в программу исследование в сфере технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, так называемый проект «Прорыв». Его стоимость госкорпорация оценила в 166,5 миллиарда рублей. Еще 75,6 миллиарда предполагалось потратить на экспериментально-стендовую базу.

Направление позволило бы повторно использовать ядерное топливо и сжигать в быстрых реакторах самый распространенный изотоп урана U-238.

