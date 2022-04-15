Из WhatsApp решили сделать соцсеть

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что намерены внедрить в мессенджер функцию для объединения групп с похожими интересами.

Предполагается, что пользователи смогут создавать сообщества, а администраторы сообщества смогут управлять группами внутри и отправлять сообщения всем группам одновременно. Отдельные чаты, связанные с этой группой, смогут продолжаться в ней.

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Сообщества будут поддерживать сквозное шифрование. Пока в WhatsApp не будут добавлять возможность поиска и обнаружения новых сообществ, что есть в других мессенджерах. Разработчики ограничат возможность пересылки сообщений, чтобы уменьшить распространение дезинформации в группах сообщества.

Новая функция будет доступна на этой неделе для людей, которые будут тестировать ее по всему миру. Позднее сообщества WhatsApp станут доступны для всех.

Почти все иностранные онлайн-сервисы можно заменить, однако это вызовет раздражение граждан из-за привычки к интерфейсу и возможностям этих приложений, отметил в эфире НСН экс-советник президента Герман Клименко. Так он прокомментировал предложение Минцифры заменить зарубежные сервисы на отечественные.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СоцсетьWhatsapp
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