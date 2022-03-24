«Между либеральным и кровожадным»: YouTube не блокируют из-за слабости российского аналога
Rutube в спешке готовят к принятию масштабного трафика, считает экс-советник президента Герман Клименко.
Заблокировать YouTube прямо сейчас невыгодно, так как в России еще не готовы мощности для перенаправления потоков трафика на российские платформы, рассказал экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«У меня есть только одна гипотеза, она связана с тем, что при блокировании YouTube такой сервис Rutube, который принадлежит "Газпром-медиа", не в состоянии принять трафик от YouTube, и идет просто подготовка к принятию трафика. Они каждый день модифицируют сейчас, модерацию, уменьшают сроки, пытаются нарастить мощности процессорные, договориться с площадками и арендовать дополнительные мощности. YouTube, наверное, заблокировали бы уже давно, но господин [Александр] Жаров, глава "Газпром-медиа", был в свое время руководителем Роскомнадзора и, возможно, просто придерживает решение, чтобы получить весь возможный трафик, чтобы люди не разбежались во «ВКонтакте» и Telegram», - предположил Клименко.
При этом блокировка сервиса может произойти в любой момент, напомнил экс-советник.
«Сложно гадать о сроках, она, по идее, могла быть уже сейчас. Есть украинский журналист Гордон, на него возбуждено уголовное дело, а его вещание через YouTube на Россию еще идет. Судя по Facebook (по решению Минюста запрещенная в России экстремистская организация, - прим НСН), YouTube уже нагрешил на больший срок. Но российский трафик YouTube исчисляется десятками тысяч серверов, и мы просто его не готовы пока принимать, и это тянется. Все сходятся на том, что это дни, но гадать, как поведет себя Роскомнадзор, который достаточно странно себя ведет обычно, сложно. Я думаю, это произойдет сегодня, завтра, послезавтра, но я точно так же думал на протяжении всего месяца. Когда меня спрашивали в начале спецоперации, я думал, что вообще сейчас должны заблокировать всех и сказать: коллеги, на время [спецоперации] обойдемся. Но поведение РКН где-то посередине между либеральным и кровожадным. Может ли так себя вести силовое ведомство - я не знаю, если честно», - подытожил Клименко.
Ранее Тверской суд Москвы признал компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram и WhatsApp, экстремистской организацией и постановил запретить ее деятельность в России. Теперь покупка рекламы в этих соцсетях может повлечь для россиян уголовную ответственность.
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