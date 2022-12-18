IT-эксперты напомнили дали совет, как не стать жертвой «угона» аккаунтов в Telegram
В Сети распространяется новая схема «угона» аккаунтов Telegram. Пользователь получает сообщение о подарке одного из своих контактов - подписке на Telegram Premium. После нажатия кнопки он получает код авторизации. После его ввода злоумышленники получают аккаунт бывшего владельца, с которого начинается рассылка спама по всему списку контактов пользователя. При этом у самого пользователя сообщение удаляется. «Известия» опросили экспертов, которые призывают соблюдать цифровую гигиену.
Специалисты по информационной безопасности считают, что такие атаки быстро не закончатся.
«Злоумышленники видят эффективность этого метода, поэтому пользователям надо оставаться бдительными и установить там, где возможно, двухфакторную аутентификацию», — посоветовал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
В Минцифры рекомендуют также использовать дополнительный пароль, известный лишь владельцу аккаунта.
Для установки дополнительного пароля в Telegram нужно зайти в «настройки», затем - в раздел «конфиденциальность», выбрать раздел «двухэтапная аутентификация» и активировать ее. Затем следует ввести пароль и подтвердить его.
В случае, когда пользователь, перейдя по мошеннической ссылке, отправил код злоумышленникам, следует перейти в настройки мессенджера и завершить все другие сеансы, рекомендуют в ведомстве.
По словам ведущего инженера информационной безопасности компании R-Vision Антона Кузнецова, фишинговые атаки будут продолжаться. Пользователям необходимо научиться соблюдать цифровую гигиену. Для этого не стоит никому передавать учетные данные и хранить пароли локально (не в облаках).
Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что письма от имени различных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, которые получают россияне, являются новой схемой мошенничества
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