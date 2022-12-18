IT-эксперты напомнили дали совет, как не стать жертвой «угона» аккаунтов в Telegram

Специалисты по информационной безопасности считают, что такие атаки быстро не закончатся.

«Злоумышленники видят эффективность этого метода, поэтому пользователям надо оставаться бдительными и установить там, где возможно, двухфакторную аутентификацию», — посоветовал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

В Минцифры рекомендуют также использовать дополнительный пароль, известный лишь владельцу аккаунта.

Для установки дополнительного пароля в Telegram нужно зайти в «настройки», затем - в раздел «конфиденциальность», выбрать раздел «двухэтапная аутентификация» и активировать ее. Затем следует ввести пароль и подтвердить его.

В случае, когда пользователь, перейдя по мошеннической ссылке, отправил код злоумышленникам, следует перейти в настройки мессенджера и завершить все другие сеансы, рекомендуют в ведомстве.

По словам ведущего инженера информационной безопасности компании R-Vision Антона Кузнецова, фишинговые атаки будут продолжаться. Пользователям необходимо научиться соблюдать цифровую гигиену. Для этого не стоит никому передавать учетные данные и хранить пароли локально (не в облаках).

Ранее пресс-служба Сбербанка сообщила, что письма от имени различных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, которые получают россияне, являются новой схемой мошенничества

