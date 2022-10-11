Сбер предупредил о схеме мошенничества

Письма от имени различных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, которые получают россияне, являются новой схемой мошенничества, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Мошенники начали красть деньги у россиян, обещая выплаты по мобилизации

В сообщении говорится, что в письме от злоумышленников граждан призывают позвонить по определённому номеру, заявляя о якобы подозрительных действиях, из-за которых аккаунт может быть заблокирован.

После того, как пользователь позвонит по указанному номеру, мошенники будут пытаться выведать у него сообщить данные карты, предложат установить приложение или перевести деньги, «чтобы не попасть в «чёрный список».

«Инструкция будет звучать вполне логично, но все это лишь обман, чтобы заполучить ваши сбережения», - отметили в Сбербанке, посоветовав в подобных ситуациях никогда не сообщать данные своей карты третьим лицам, а также звонить только на официальный номер службы поддержки.

Ранее в России вступили в силу изменения, позволяющие клиентам самостоятельно устанавливать ограничения на онлайн-операции для защиты от мошенников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МошенникиРоссиянеСбербанк
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