IT-бизнесмен о сбое Рунета: В России готовятся к отключению от глобальной сети

Глобальный сбой интернета, который произошел во вторник, 30 января, может быть связан с обособлением Рунета, подготовкой к созданию «суверенного интернета» на случай отключения от глобальной сети. Об этом рассказал «ФедералПресс» совладелец фирмы «Интернет-Про» (бренд NetAngels) Антон Халиков.

«Похоже, что национальная система доменных имен проводила какие-то работы и что-то пошло не так. С технической точки зрения, структура DNS – это база данных. Когда вы делаете какие-то работы с базой данных и что-то пошло не так, самый простой вариант – вернуть ее назад», - предположил эксперт.

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Позднее, по словам Халикова, Минцифры опубликовало сообщение, что у тех, кто пользуется серверами национальной системы доменных имен, уже «все должно починиться», а весь остальной интернет заработает позже. «Отсюда прямым текстом видно, что это напрямую связано с функционированием национальной системы доменных имен», - считает собеседник агентства.

Перебои с работой Рунета вряд ли были созданы искусственно, по всей видимости, причиной стал сбой DNS, заявил накануне НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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