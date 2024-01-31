IT-бизнесмен о сбое Рунета: В России готовятся к отключению от глобальной сети

Глобальный сбой интернета, который произошел во вторник, 30 января, может быть связан с обособлением Рунета, подготовкой к созданию «суверенного интернета» на случай отключения от глобальной сети. Об этом рассказал «ФедералПресс» совладелец фирмы «Интернет-Про» (бренд NetAngels) Антон Халиков.

«Похоже, что национальная система доменных имен проводила какие-то работы и что-то пошло не так. С технической точки зрения, структура DNS – это база данных. Когда вы делаете какие-то работы с базой данных и что-то пошло не так, самый простой вариант – вернуть ее назад», - предположил эксперт.