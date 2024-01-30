Разработчик сайта Кремля усомнился в рукотворном сбое Рунета

Вечером 30 января россияне стали массово жаловаться на сбои в работе Рунета. Пользователи Сети заявили, что у них не прогружаются сайты и сервисы с доменным адресом .ru. Кроме того, перебои наблюдаются в работе множества мобильных приложений, в частности, Wildberries и Ozon. По мнению Геллера, причиной стала проблема с DNS.

«Поскольку это глобальное определение, посыпались наши самые большие ресурсы, например, Tilda со всеми ее страницами, которые люди сами создавали, сервисы "Яндекса" и так далее. В течение нескольких часов, полагаю, все вылечат, ничего страшного не происходит», — сказал Геллер.

Собеседник НСН усомнился в том, что проблема была создана искусственно.

«Можно ли было ее создать искусственно? И да, и нет. Конечно, возможно все, но интернет очень сильно распределен, и никто не понимает, какой результат получится при отключении чего-либо. Может получиться обратный эффект: хотел отключить других — отключил себя. Это очень рискованное дело, и я не думаю, что им кто-то специально будет заниматься», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что мобильный интернет LTE не будет работать в Псковской области в ночное время 25-30 января из-за технических работ.

