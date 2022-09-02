«Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов», — не исключил он.

Отмечается, что ИИ уже научился переигрывать человека, находя нестандартные пути для решения базовых задач. Как отметил эксперт, человек может запретить искусственному интеллекту причинять вред людям, однако искусственному интеллекту будет несложно обойти подобные ограничения.

Торрес считает, что рано или поздно ИИ поймет, что его «гибель» помешает выполнению поставленной задачи, поэтому сделает все для предотвращения этого.

Напомним, присутствие военных НАТО на Украине может привести к ядерной войне. Запад все больше вовлекается в украинский кризис, поставляя оружие и предоставляя разведданные Киеву.

