Историк: высокоразвитый ИИ может запустить ядерные ракеты
Высокоразвитый искусственный интеллект (ИИ) может невзначай запустить ядерные ракеты, устроить ядерную войну и уничтожить человечество, сообщает Washington Post со ссылкой на историка в области глобальных катастроф Эмиля Торреса.
«Например, мы запрограммируем компьютер установить мир во всем мире, а он взломает правительственные системы и запустит все ядерное оружие на планете, ведь без людей не будет и конфликтов», — не исключил он.
Отмечается, что ИИ уже научился переигрывать человека, находя нестандартные пути для решения базовых задач. Как отметил эксперт, человек может запретить искусственному интеллекту причинять вред людям, однако искусственному интеллекту будет несложно обойти подобные ограничения.
Торрес считает, что рано или поздно ИИ поймет, что его «гибель» помешает выполнению поставленной задачи, поэтому сделает все для предотвращения этого.
Напомним, присутствие военных НАТО на Украине может привести к ядерной войне. Запад все больше вовлекается в украинский кризис, поставляя оружие и предоставляя разведданные Киеву.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+49 761 / сут.
Умерли
384 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+38 940 / сут.
- Историк: высокоразвитый ИИ может запустить ядерные ракеты
- На заседание Совбеза ООН по Украине приглашены Лавров и Кулеба
- Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе
- Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
- Российский танкист приговорен к 8,5 годам тюрьмы на Украине
- На брата президента Чили совершено нападение
- В Бельгии умер первый пациент, зараженный оспой обезьян
- В Самарской области в ДТП погибли два человека
- Путин пообещал удобные паромные перевозки в Калининград
- Шольц: прямой конфронтации с Россией нужно избежать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru