Исследователи назвали срок сохранения антител к COVID-19 у новорожденных
Женщины, переболевшие COVID-19 в период беременности, передают антитела своим детям, однако после рождения они исчезают через несколько месяцев. К такому выводу пришли исследователи из Испании, передает издание Infosalud.
Всего в исследовании приняли участие 141 женщина. При этом ученые разделили участников на три группы в зависимости от степени заболевания на момент родов: острая степень, недавнее заболевание и прошедшее заболевание.
Оказалось, что у детей от матерей из первой группы не было выявлено положительных антител IgG. В общем через два месяца положительный результат тестирования на антитела был у 42,8% матерей и 11,5% детей.
Ученые пришли к выводу, что антитела к COVID-19 часто передаются от матерей новорожденным. При этом случаи заболевания в первые дни жизни встречались очень редко.
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