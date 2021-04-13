Исследователи назвали срок сохранения антител к COVID-19 у новорожденных

Женщины, переболевшие COVID-19 в период беременности, передают антитела своим детям, однако после рождения они исчезают через несколько месяцев. К такому выводу пришли исследователи из Испании, передает издание Infosalud.

Всего в исследовании приняли участие 141 женщина. При этом ученые разделили участников на три группы в зависимости от степени заболевания на момент родов: острая степень, недавнее заболевание и прошедшее заболевание.