Академик РАН призвал россиян не сдавать генетические тесты «на всякий случай»
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн рекомендует не сдавать генетические тесты «на всякий случай». Исследование ДНК имеет смысл только в случае онкологических заболеваний у близких родственников, заявил он в интервью NEWS.ru.
По словам академика РАН, генетическое тестирование — это не массовое исследование, а инструмент для конкретных клинических ситуаций. Лично он не рекомендует сдавать такие анализы без показаний, просто из тревоги.
Иная ситуация, когда у кого-то из родни, особенно в молодом возрасте, диагностировали рак. В таком случае целесообразно проконсультироваться со специалистом о необходимости ДНК-анализа, который доступен по полису ОМС при наличии медпоказаний. В частности, речь про мутации BRCA, повышающие риски развития онкологии груди и яичников.
Каприн подчеркнул, что даже при выявлении такой мутации человек не обречен. За собой просто нужно более внимательно наблюдать, резюмировал онколог.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН раскритиковал идею введения ДНК-тестов в роддоме.
