Академик РАН призвал россиян не сдавать генетические тесты «на всякий случай»

Иная ситуация, когда у кого-то из родни, особенно в молодом возрасте, диагностировали рак. В таком случае целесообразно проконсультироваться со специалистом о необходимости ДНК-анализа, который доступен по полису ОМС при наличии медпоказаний. В частности, речь про мутации BRCA, повышающие риски развития онкологии груди и яичников.

Каприн подчеркнул, что даже при выявлении такой мутации человек не обречен. За собой просто нужно более внимательно наблюдать, резюмировал онколог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН раскритиковал идею введения ДНК-тестов в роддоме.

