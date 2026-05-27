Академик РАН призвал россиян не сдавать генетические тесты «на всякий случай»

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн рекомендует не сдавать генетические тесты «на всякий случай». Исследование ДНК имеет смысл только в случае онкологических заболеваний у близких родственников, заявил он в интервью NEWS.ru.

По словам академика РАН, генетическое тестирование — это не массовое исследование, а инструмент для конкретных клинических ситуаций. Лично он не рекомендует сдавать такие анализы без показаний, просто из тревоги.

Иная ситуация, когда у кого-то из родни, особенно в молодом возрасте, диагностировали рак. В таком случае целесообразно проконсультироваться со специалистом о необходимости ДНК-анализа, который доступен по полису ОМС при наличии медпоказаний. В частности, речь про мутации BRCA, повышающие риски развития онкологии груди и яичников.

Каприн подчеркнул, что даже при выявлении такой мутации человек не обречен. За собой просто нужно более внимательно наблюдать, резюмировал онколог.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН раскритиковал идею введения ДНК-тестов в роддоме.

ФОТО: РИА Новости
