Искусственный интеллект определил самые нежеланные подарки женщин на 8 Марта

«Бытовая техника: пылесосы, утюги, кухонные комбайны и так далее. Сковорода/кастрюля: это сексистский и устаревший подарок, который говорит о том, что место женщины на кухне», — цитирует результат анализа нейросети Sport24.



Gemini пришла к выводу, что предметы для занятий спортом давят на чувство вины и не всегда совпадают с желаниями женщины. Парфюм считается личным выбором, с которым можно ошибиться. Банальными подарками нейросеть назвала мягкие игрушки и недорогие украшения, сообщает URA.ru.

Gemini считает, что цветы являются хорошим, но не оригинальным подарком, а деньги – совершенно безликим и безэмоциональным презентом.

Ранее стало известно, что россиянки были бы рады получить в подарок на 8 Марта цветы, косметику и новые гаджеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование финтех-компании «ЮMoney» и ретейлера Lamoda.



