Психолог Панфилова посоветовала не дарить банальные подарки и деньги на 8 марта

По ее словам, подобные подарки женщины могут воспринять как попытку «откупиться».

Психолог отметила, что выбор подарка отражает наши отношения с другими людьми. Так, выбранный подарок и его материальная составляющая зависят от того, насколько важен нам человек и сам праздник. Панфилова указала на то, что необязательно дарить пафосные вещи, просто важно подчеркнуть значимость взаимоотношений.

Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.

