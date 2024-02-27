Психолог Панфилова посоветовала не дарить банальные подарки и деньги на 8 марта
Женщинам на 8 марта не стоит дарить деньги или банальные подарки, заявила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова.
По ее словам, подобные подарки женщины могут воспринять как попытку «откупиться».
Психолог отметила, что выбор подарка отражает наши отношения с другими людьми. Так, выбранный подарок и его материальная составляющая зависят от того, насколько важен нам человек и сам праздник. Панфилова указала на то, что необязательно дарить пафосные вещи, просто важно подчеркнуть значимость взаимоотношений.
Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.
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