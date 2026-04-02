В России сотовую связь стали обеспечивать с воздушных шаров

Российский сотовый оператор МТС протестировал базовую станцию, размещенную на летающем шаре, сообщают «Ведомости».

Эксперимент прошел в Вольске Саратовской области. Во время испытаний аэростат подняли на 300 метров и закрепили стальными тросами на автомобильном прицепе. Размещенный на нем радиомодуль с антенной обеспечил покрытие в стандарте LTE в радиусе 10 км. Скорость передачи данных составила 30 Мбит/с. Оборудованием управляли по оптическому кабелю.

В компании считают, что с помощью такого способа можно быстро и относительно бюджетно запускать мобильную связь там, где нет обычных вышек. Интернет можно развернуть в любом месте, где есть грунтовые дороги, но нет связи. Стоимость привязанного промышленного аэростата - 30–50 млн рублей, без учета оборудования связи.

Ранее стало известно, что импортные смартфоны не смогут работать в 5G-сетях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

