В России сотовую связь стали обеспечивать с воздушных шаров
Российский сотовый оператор МТС протестировал базовую станцию, размещенную на летающем шаре, сообщают «Ведомости».
Эксперимент прошел в Вольске Саратовской области. Во время испытаний аэростат подняли на 300 метров и закрепили стальными тросами на автомобильном прицепе. Размещенный на нем радиомодуль с антенной обеспечил покрытие в стандарте LTE в радиусе 10 км. Скорость передачи данных составила 30 Мбит/с. Оборудованием управляли по оптическому кабелю.
В компании считают, что с помощью такого способа можно быстро и относительно бюджетно запускать мобильную связь там, где нет обычных вышек. Интернет можно развернуть в любом месте, где есть грунтовые дороги, но нет связи. Стоимость привязанного промышленного аэростата - 30–50 млн рублей, без учета оборудования связи.
Ранее стало известно, что импортные смартфоны не смогут работать в 5G-сетях России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»