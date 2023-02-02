Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры

В качестве внутреннего тела может быть использован большой прибор или аккумулятор. Посредством пневматического привода с жесткой пружиной он будет резко дергаться в нужном направлении. Как уточняет НСН, под действием такого внутреннего толчка сфера будет подскакивать и перемещаться,

Среди других направлений применения робота – работа в первом корпусе ядерного реактора, в трубопроводах для химически активных веществ.

