Материал и длина: Россиянам рассказали, как выбрать кабель для зарядки смартфона

Он пояснил, что помимо очевидного факта совместимости с устройством, нужно учитывать какой у кабеля пропускной ток, а у блока питания – напряжение. Если он выдает 2А, то кабель нужно брать с пропускной способностью по току не меньше. В противном случае зарядка будет длиться дольше. При этом многие смартфоны поддерживают технологии быстрой зарядки — тогда можно выбрать кабель подороже, с пропускным током 3А, уточнил Казаков.

Что касается длины кабеля, то необходимо знать, что чем длиннее шнур, тем больше падение напряжения на нем, поэтому такой кабель будет увеличивать время зарядки. По материалу лучше отдать предпочтение нейлоновым кабелям – они более гибкие и прочные, чем пластиковые (ПВХ), а резиновые лучше подойдут для использования на природе и при экстремальных температурах.

Ранее стало известно, что Apple по итогам второго квартала выбыла из пятерки ведущих поставщиков смартфонов в Китай, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

