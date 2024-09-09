Apple отключила свой онлайн-магазин в преддверии презентации iPhone 16

Корпорация Apple приостановила работу своего онлайн-магазина перед презентацией iPhone 16, сообщает портал 9to5Mac.

Компания готовится обновить сразу несколько разделов на сайте. 9 сентября в 20:00 по московскому времени будут представлены iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max, а также юбилейные Apple Watch Series 10. Эксперты отмечают, что компания, возможно, приготовила сюрпризы и представит и другие новинки.

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Американская корпорация Apple выпустит iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые будут работать с платформой искусственного интеллекта Apple Intelligence, сообщает Bloomberg.

Все четыре устройства обзаведутся кнопкой Action Button, которая ранее присутствовала во флагманских моделях 2023 года выпуска, а на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max появится дополнительная кнопка для расширенного управления камерой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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