Илон Маск заявил, что роботов будет в два раза больше, чем людей
Американский миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в ходе подкаста All In, что в будущем практически у каждого человека будет личный робот.
По его оценке, в обозримом будущем количество роботов превысит количество людей примерно в два раза. Маск также отметил, что распространение роботов окажет положительное влияние на экономику. Миллиардер подчеркнул, что автономные транспортные средства и роботы смогут бесконечно увеличить экономический рост и производительность.
Ранее Маск заявлял, что производитель электромобилей Tesla намерен использовать человекоподобных роботов на своих заводах. По его словам, это произойдет в 2025 году, после чего Tesla будет выпускать человекоподобных роботов и для других компаний, передает «Радиоточка НСН».
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