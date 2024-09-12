Илон Маск заявил, что роботов будет в два раза больше, чем людей

По его оценке, в обозримом будущем количество роботов превысит количество людей примерно в два раза. Маск также отметил, что распространение роботов окажет положительное влияние на экономику. Миллиардер подчеркнул, что автономные транспортные средства и роботы смогут бесконечно увеличить экономический рост и производительность.

Ранее Маск заявлял, что производитель электромобилей Tesla намерен использовать человекоподобных роботов на своих заводах. По его словам, это произойдет в 2025 году, после чего Tesla будет выпускать человекоподобных роботов и для других компаний, передает «Радиоточка НСН».

