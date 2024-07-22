Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов
22 июля 202414:42
Производитель электромобилей Tesla намерена использовать человекоподобных роботов на своих заводах. Об этом в своих соцсетях заявил владелец автопроизводителя илон Маск.
По его словам, это произойдёт в 2025 году, после чего Tesla будет выпускать человекоподобных роботов и для других компаний.
«В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство роботов для других компаний», - написал бизнесмен.
Ранее Маск предупредил, что использование мессенджера WhatsApp может быть опасно, сообщает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru