Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов

По его словам, это произойдёт в 2025 году, после чего Tesla будет выпускать человекоподобных роботов и для других компаний.

«В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство роботов для других компаний», - написал бизнесмен.

Ранее Маск предупредил, что использование мессенджера WhatsApp может быть опасно, сообщает 360.ru.

