Песков назвал причины регулирования интернета в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интернет можно сравнить с лекарством, которое «при неправильном использовании превращается в яд», сообщает ТАСС.
По его словам, Всемирная паутина может стать «очень страшным оружием».
«С одной стороны, мы не можем себе представить жизнь без него, а с другой стороны - он является очень страшным оружием и может нести в себе очень много зла», - указал представитель Кремля, отметив, что по этой причине российские власти активно занимаются регулированием интернета.
Он добавил, что технологии искусственного интеллекта должны развиваться, однако необходимо их регулирование.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что специализированное подразделение ведомства за год пресекло около 90 тысяч нарушений в сфере кибербезопасности, сообщает RT.
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