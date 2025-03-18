ИИ за двое суток разгадал секрет работы супербактерий

Искусственный интеллект от Google решил задачу, над которой годы трудились специалисты Имперского колледжа Лондона, сообщает RT.

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На это у него ушло двое суток. Учёные хотели выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. Эксперты подтвердили гипотезу, согласно которой капсиды (вирусы, поражающие бактерии) могут заимствовать «хвосты» у других вирусов для внедрения своего генома в клетку.

Затем представители колледжа решили проверить, как быстро ИИ справится с этой задачей. Она была решена за два дня, тогда как у людей на это потребовалось десять лет.

Нейросети часто выдают недостоверную информацию, поэтому главная задача сейчас — отрегулировать алгоритм так, чтобы нейросети смогли перепроверять сами себя. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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