ИИ за двое суток разгадал секрет работы супербактерий

На это у него ушло двое суток. Учёные хотели выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. Эксперты подтвердили гипотезу, согласно которой капсиды (вирусы, поражающие бактерии) могут заимствовать «хвосты» у других вирусов для внедрения своего генома в клетку.

Затем представители колледжа решили проверить, как быстро ИИ справится с этой задачей. Она была решена за два дня, тогда как у людей на это потребовалось десять лет.

Нейросети часто выдают недостоверную информацию, поэтому главная задача сейчас — отрегулировать алгоритм так, чтобы нейросети смогли перепроверять сами себя. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

