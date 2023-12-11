Исследование: Аспирин может помочь при лечении рака
Аспирин может помочь при лечении рака, следует из исследования ученых из Кардиффского университета.
Специалисты проверили данные почти миллиона пациентов из 118 исследований. За почти 10 лет они нашли закономерность. Оказалось, что когда онкобольным назначали аспирин, то у них снижался риск метастаз и осложнений с сосудами.
Кроме того, приём низких доз аспирина во время обычной противораковой терапии повышал шансы на выживание больных на 20 процентов
Ранее глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, передает «Радиоточка НСН».
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