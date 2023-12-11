Исследование: Аспирин может помочь при лечении рака

Специалисты проверили данные почти миллиона пациентов из 118 исследований. За почти 10 лет они нашли закономерность. Оказалось, что когда онкобольным назначали аспирин, то у них снижался риск метастаз и осложнений с сосудами.



Кроме того, приём низких доз аспирина во время обычной противораковой терапии повышал шансы на выживание больных на 20 процентов

Ранее глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, передает «Радиоточка НСН».

