Ихтиопатологи провели первую в России операцию тропической рыбе
Ихтиопатологи Приморского океанариума впервые провели операцию тропической рыбе, пишет РИА «Новости».
Специалисты удалили рыбе-ежу нообразование под глазом, которое мешало рыбе кушать.
«Мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны», — сказала главный ихтиопатолог Приморского океанариума Мария Попова.
Врачи рассказали, что рыба чувствует себя хорошо, все раны после операции уже зажили, а она активно кушает мидий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru