Ихтиопатологи провели первую в России операцию тропической рыбе

Специалисты удалили рыбе-ежу нообразование под глазом, которое мешало рыбе кушать.

«Мы решили вскрыть абсцесс и провести лечебные мероприятия. Это решение было очень непростым, потому что в России таких операций тропическим рыбам никто не делал — в литературных источниках подобные случаи не описаны», — сказала главный ихтиопатолог Приморского океанариума Мария Попова.

Врачи рассказали, что рыба чувствует себя хорошо, все раны после операции уже зажили, а она активно кушает мидий.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что худший вариант кормления домашнего животного – миксовать натуральную еду с сухим кормом.

