Ветеринар объяснил, почему кошки часто застревают на деревьях и в трубах
Кошки часто застревают на деревьях, спасаясь от собак и людей, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Также четвероногие часто попадают в беду, если живут на улице и ищут себе укрытие в холода, передает NEWS.ru.
Врач подчеркнул, что кошки не могут спуститься с дерева из-за физиологии когтей, которые могут застревать в древесине.
Ранее фелинолог Людмила Макарова заявила, что при воспитании кошки нельзя прибегать к физическому наказанию. По её словам, в ответ животное может замкнуться и относиться к хозяину отстранённо.
Также она отметила, что не следует повышать на питомца голос, так как это никак не поможет отучить кошку от нежелательного поведения.
До этого кошка по кличке Белла из Великобритании побила мировой рекорд по громкости мурлыканья. Её достижение включено в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru