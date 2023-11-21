Ветеринар объяснил, почему кошки часто застревают на деревьях и в трубах

Кошки часто застревают на деревьях, спасаясь от собак и людей, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Также четвероногие часто попадают в беду, если живут на улице и ищут себе укрытие в холода, передает NEWS.ru.

Врач подчеркнул, что кошки не могут спуститься с дерева из-за физиологии когтей, которые могут застревать в древесине.