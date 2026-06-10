Бета-версия операционной системы предусмотрена для разработчиков, а не для обычных пользователей, так что если все же человек установил ее, то должен быть готов к последствиям. Об этом НСН рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Презентованная два дня назад iOS 27 «убивает» батареи iPhone, передает Telegram-канал SHOT. Пользователи жалуются на быстрый разряд аккумулятора, вылеты из приложений и проблемы с App Store. Свежая операционка сейчас находится на стадии бета-тестирования, но доступна для всех. Петухов раскрыл, действительно ли бета‑версия iOS 27 опасна для iPhone.

«Все-таки это бета-версия для разработчиков. У компании есть программа публичного бета-тестирования, но, как правило, она подключается сильно позже, когда как раз все основные проблемы уже исправили. Тот билд, который доступен под именем «бета-1», действительно имеет недочеты, но при этом является достаточно стабильным на фоне того, что делали раньше. За годы это, наверное, один из самых стабильных билдов, местами он работает даже быстрее, чем релизная текущая версия», - раскрыл он.