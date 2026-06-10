Хотите кирпич? Wylsacom призвал не устанавливать бета-версию iOS 27
Валентин Петухов заявил НСН, что бета-версию iOS 27 действительно может привести к уменьшению емкости батареи, а также к превращению смартфона в «кирпич».
Бета-версия операционной системы предусмотрена для разработчиков, а не для обычных пользователей, так что если все же человек установил ее, то должен быть готов к последствиям. Об этом НСН рассказал блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Презентованная два дня назад iOS 27 «убивает» батареи iPhone, передает Telegram-канал SHOT. Пользователи жалуются на быстрый разряд аккумулятора, вылеты из приложений и проблемы с App Store. Свежая операционка сейчас находится на стадии бета-тестирования, но доступна для всех. Петухов раскрыл, действительно ли бета‑версия iOS 27 опасна для iPhone.
«Все-таки это бета-версия для разработчиков. У компании есть программа публичного бета-тестирования, но, как правило, она подключается сильно позже, когда как раз все основные проблемы уже исправили. Тот билд, который доступен под именем «бета-1», действительно имеет недочеты, но при этом является достаточно стабильным на фоне того, что делали раньше. За годы это, наверное, один из самых стабильных билдов, местами он работает даже быстрее, чем релизная текущая версия», - раскрыл он.
Тем не менее, Петухов подтвердил, что ее установка на телефон может навредить аккумулятору и привести к не самым приятным последствиям.
«Деградирование аккумуляторов действительно может происходить из-за увеличившегося цикла заряд-разряд. Поэтому, если человек переживает за долголетие своей батареи, то лучше бета-версии не ставить. Убить аккумулятор вряд ли может, но так называемое «окирпичивание» устройств вполне возможно: телефон может выключиться и не включиться. Если уж очень хочется, то можно установить на какой-нибудь второй телефон. На самом деле обычный пользователь без определенных действий эту бета-версию установить не может. Так что, если он сделал это, то должен быть готов к сложностям. В остальном лучше дождаться 3-4 бета-версии, когда уже основные проблемы исправлены», подытожил он.
Ранее ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук заявил НСН, что продавцы смартфонов готовятся к повышению мировых цен, поэтому закупили больше моделей, чем могут продать прямо сейчас. В связи с этим происходит снижение цен на ряд смартфонов.
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