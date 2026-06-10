Новак предложил компромисс по инвестиционному налоговому вычету

Вице-премьер Александр Новак предложил компромиссный вариант повышения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) до 5-6%. Об этом он заявил в ходе совещания президента с членами правительства, сообщает РИА Новости.

По словам заместителя председателя правительства, данный показатель можно увеличить с действующих 3 процентов до 5-6, не доводя его до 8-12%, как ранее предлагали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Новак отметил, что в 2025 году на ФИНВ было заложено 150 млрд рублей, однако фактически использовано лишь 26 млрд рублей.