«Во-первых, у нас в основном женщины-следователи в правоохранительных структурах. Мужчина там редкое явление. Во-вторых, предлагается травмировать женщин, которые должны стать матерями и так далее? Мужчины более стрессоустойчивые в этом плане. Женщины слишком эмоциональны. Я не говорю, что они будут не так расследовать дело или еще что-то, но лучше их не ввязывать в такие дела, это очень сильные эмоции. Когда расследуется серьезное дело, следователи дома не ночуют, в кабинетах спят. Такое в правоохранительных органах постоянно, тем более дефицит кадров, это касается и следователей», - отметил он.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в фиксируется огромная текучка кадров. По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину», напоминает «Радиоточка НСН».

