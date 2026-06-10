В полиции отказались «вешать» сексуальные преступления на женщин-следователей
Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил НСН, что женщины слишком эмоциональны, не стоит дополнительно доверять конкретные дела только им.
«Вешать» сексуальные преступления только на женщин-следователей неправильно, женщин наоборот нужно беречь, заявил глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН.
В Казахстане расследование дел о сексуальном насилии будут поручать женщинам-следователям. Нововведение направлено на снижение дополнительной психологической травмы для потерпевших и повышение доверия к следственным органам. Такое решение необходимо и России, поскольку жертвам преступлений гораздо легче рассказывать о произошедшем женщинам, рассказала «Газете.Ru» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Пашкин идею не поддержал.
«Во-первых, у нас в основном женщины-следователи в правоохранительных структурах. Мужчина там редкое явление. Во-вторых, предлагается травмировать женщин, которые должны стать матерями и так далее? Мужчины более стрессоустойчивые в этом плане. Женщины слишком эмоциональны. Я не говорю, что они будут не так расследовать дело или еще что-то, но лучше их не ввязывать в такие дела, это очень сильные эмоции. Когда расследуется серьезное дело, следователи дома не ночуют, в кабинетах спят. Такое в правоохранительных органах постоянно, тем более дефицит кадров, это касается и следователей», - отметил он.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в фиксируется огромная текучка кадров. По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину», напоминает «Радиоточка НСН».
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